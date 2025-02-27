Bayiler tıklım tıklım! Jeep fiyatları 200 bin TL indirdi; Avenger, Renegade, Compass…

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Ülkemizde Tofaş çatısı altında temsil edilen Jeep, geniş servis ağı ve güçlü yedek parça desteğiyle dikkat çekmeye devam ediyor.

Son yıllarda ikinci el pazarında da popülerliği artan marka, hibrit ve elektrikli modellerde özel bir satış kampanyası başlattı.

Özellikle hibrit motor seçenekleriyle öne çıkan Avenger e-Hybrid, 200 bin TL’ye 12 ay boyunca yüzde 1,99 faizli kredi avantajıyla satışa sunuluyor.

Çevre dostu ve yakıt tasarruflu bir sürüş deneyimi sunan Avenger e-Hybrid, Jeep tutkunları için kaçırılmayacak bir fırsat yaratıyor.

200 BİN TL'YE VARAN İNDİRİM

Jeep, SUV tutkunlarını sevindirecek cazip fırsatlarla geliyor. Avenger Electric modeli için 200 bin TL, e-Hybrid versiyonu için ise 100 bin TL’ye varan indirim sunuluyor.

Compass’ın 2025 model yılı versiyonları showroomlardaki yerini alırken, tüm Compass modelleri için 500 bin TL kredi, 12 ay vade ve yüzde 1,99 faiz oranı ile cazip bir finansman imkanı sağlanıyor.

Compass’ın 2024 model versiyonlarında ise tam 200 bin TL indirim fırsatı sunuluyor.