Bayram mesai ücreti 2025: Bayramda çalışanlar ne kadar alacak?

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Ramazan Bayramı’na sayılı günler kala, bayramda çalışacak olan işçiler için mesai ücretlerine dair detaylar netleşti.

Resmi ve dini bayramlarda çalışanlara ödenen ek ücret, "bayram mesaisi" olarak adlandırılır ve bu ödeme çalışanların normal maaşlarına ek olarak yapılır.

Bayramda çalışanlar, günlük ücretlerinin iki katını mesai ücreti olarak alır.

Peki, 2025 bayram mesai ücreti ne kadar?

BAYRAM MESAİ ÜCRETİ NASIL HESAPLANIR?

Bayram mesaisi ücretinin hesaplanması için öncelikle işçinin günlük brüt maaşı hesaplanır. Bunun için işçinin brüt maaşı, 30'a bölünerek günlük ücret bulunur.

Ardından bu günlük ücret iki katına çıkarılır ve ortaya çıkan rakam, bayram mesai ücreti olarak ödenir.

Yani, bayramda çalışan bir işçi, normal maaşının iki katını alır.

2025 BAYRAM MESAİ ÜCRETİ

2025 yılı için brüt asgari ücret 26.005 TL olarak belirlendi. Buna göre:

Günlük brüt ücret: 866,85 TL

Bayramda çalışan bir işçi, normal maaşına ek olarak 866,85 TL mesai ücreti alır.

3,5 gün çalışan bir işçinin toplam bayram mesai ücreti: 3.033 TL

Bayram günü hafta sonuna denk gelirse mesai ücreti 2,5 katına çıkar. Bu durumda Günlük mesai ücreti: 1.300 TL olur.

Bu yıl Ramazan Bayramı arefesi ve 1. Günü hafta sonuna denk geldiğinden hafta sonu çalışan bir işçiye ek olarak 1.950 TL ödeme yapılacak.

Toplamda 3,5 günlük bayram mesaisinde çalışan bir işçi 3.683 TL ek mesai ücreti alacak.