Bayram öncesi büyük jest: Başvuran 75.000 TL alıyor

Haber Merkezi

Bankalar arasında kredi rekabeti hızla artarken, TEB dikkat çeken bir kampanyayla öne çıktı.

"Hoş Geldin Kredi Kampanyası" kapsamında TEB, yeni müşterilerine 75.000 TL’ye kadar avantajlı kredi imkanı sunuyor.

Faizsiz 50.000 TL kredi kampanyasının yanı sıra maksimum 25.000 TL’lik taksitli nakit avans fırsatı sunuluyor.

50.000 TL tutarındaki kredi için %0 faiz oranı; yalnızca 3 ay vadeli, sigortalı, Findeks notu 1850 ve üzerinde olan ve TEB ile ilk kez çalışacak müşteriler için geçerli.

İşte başvuru detayları:

TEB 75.000 TL FAİZSİZ KREDİ KAMPANYASI

Kampanya, yalnızca teb.com.tr, cepteteb.com.tr, İnternet Şubesi ve CEPTETEB Mobil uygulaması üzerinden geçerli.

Bu avantajdan yararlanmak isteyenlerin, müşteri olma sürecini mutlaka CEPTETEB Mobil üzerinden tamamlaması gerekiyor.

Kampanya, 23 Mayıs 2024 - 31 Aralık 2025 tarihleri arasında geçerli olacak.

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