Bayram öncesi dikkat! İşte sahte peyniri ele veren 3 önemli nokta

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Bayramın yaklaşmasıyla birlikte sofraların vazgeçilmezi olan peynire olan talep büyük bir artış gösterdi.

Özellikle beyaz peynir, kahvaltılarının olmazsa olmazı.

Beyaz peynir, besleyici değerleri yüksek bir gıda maddesi olarak, pek çok ailenin sağlıklı beslenme tercihlerinde öne çıkıyor.

Fakat, bu talebin artışıyla birlikte bazı fırsatçılar, kaliteyi düşürüp bozuk ve sahte peynir üretmeye yöneldi.

Peki, sahte peynir nasıl anlaşılır?

SAHTE PEYNİR NASIL ANLAŞILIR?

Sahte peynirin en belirgin işareti, peynirin suyunun rengidir. Gerçek beyaz peynirin suyu sarı olmalıdır, çünkü içindeki doğal yağlar bu sarı rengi oluşturur. Eğer peynirin suyu beyaz renkteyse, o peynir büyük ihtimalle sahtedir.

Gerçek peynirin içinde zamanla oluşabilen küfler dışında, renk değişimi, sertleşme veya garip bir koku gibi başka belirtiler de peynirin bozulduğunu gösterir.

Peynirin rengi ve kokusu da onun taze olup olmadığını anlamada kritik bir rol oynar. Gerçek peynir, beyaz rengini korur ve kokusu da hafif, taze ve doğal olmalıdır.