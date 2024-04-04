Bayram temizliği: Rutubetli duvarı onunla silin, koku ve lekeyi yok edin Bayram temizliğinde rutubetli duvarlardan kurtulmak istiyorsanız, hazırlanın! Bu yöntem sayesinde duvarlarınız mis olacak.

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Evdeki çeşitli kaynaklardan çıkan su buharı soğuk duvarlarda yoğunlaşır. Yoğunlaşma sonucu oluşan su, duvar tarafından emilerek rutubetin oluşmasına sebep olur.

Aynı şekilde rutubeti oluşturan bir başka etmen de yeterince yalıtım yapılmayan dış duvarların yağmur suyunu emmesidir.

Rutubet oluşması hem görüntü hem de koku açısından pek hoş bir durum değildir.

Hazır bayram gelmişken temizlik için kolları sıvayanlar bir de duvarlara el atıyor.

Duvardaki rutubet nasıl silinir? Rutubet ne ile silinir? Rutubet kokusu nasıl geçer? İşte püf noktası haberimizde...

Rutubete veda

Rutubetli duvarları temizlemek için biraz beyaz sirke veya çamaşır suyu, su, bir miktar yumuşak bir sünger veya bez ve biraz eldiven gerekebilir.

Eğer beyaz sirke kullanacaksanız, bir kova suya biraz beyaz sirke ekleyin. Eğer çamaşır suyu kullanacaksanız, çamaşır suyunu suyla seyreltin.

Hazırladığınız sirkeli suyu veya çamaşır suyunu bir bez veya süngerle rutubetli bölgeye uygulayın.

Rutubetli alanı iyice silin ve ardından temiz suyla durulayın. Eğer çok fazla rutubet varsa, işlemi birkaç kez tekrarlayabilirsiniz.