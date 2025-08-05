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BEDAŞ duyurdu: 5 Ağustos 2025 İstanbul elektrik kesinti listesi...

5 Ağustos 2025 Salı günü İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçe ve sokaklar belli oldu. İşte cuma günü İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 05.08.2025 10:05
BEDAŞ duyurdu: 5 Ağustos 2025 İstanbul elektrik kesinti listesi...

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş, (BEDAŞ) İstanbul'da 5 Ağustos 2025 Salı günü elektrik kesintileri uygulanacak bölgeleri açıkladı.

BEDAŞ, şehirde yaşanacak elektrik kesintilerini internet sitesi üzerinden duyuruyor.

İstanbul'da yaşayan vatandaşlar elektrik kesintilerini önceden öğrenerek mağduriyet yaşamamak istiyor.

Peki, İstanbul'da hangi ilçelerde  elektrik kesintisi yaşanacak? İşte, 5 Ağustos 2025 Salı günü İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak bölgeler...

İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak bölgeler

Aşağıdaki sayfayı ziyaret ederek kesintiler hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz..

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

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