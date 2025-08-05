BEDAŞ duyurdu: 5 Ağustos 2025 İstanbul elektrik kesinti listesi...

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş, (BEDAŞ) İstanbul'da 5 Ağustos 2025 Salı günü elektrik kesintileri uygulanacak bölgeleri açıkladı.
BEDAŞ, şehirde yaşanacak elektrik kesintilerini internet sitesi üzerinden duyuruyor.
İstanbul'da yaşayan vatandaşlar elektrik kesintilerini önceden öğrenerek mağduriyet yaşamamak istiyor.
Peki, İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak? İşte, 5 Ağustos 2025 Salı günü İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak bölgeler...
İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak bölgeler
Aşağıdaki sayfayı ziyaret ederek kesintiler hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz..