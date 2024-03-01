beIN SPORTS'un şifresiz yayınlayacağı 2 maç açıklandı! İşte şifresiz yayınlanacak maçlar beIN SPORTS'un bu hafta şifresiz yayınlayacağı basketbol maçlarının programı belli oldu. İşte bu hafta beIN SPORTS'ta şifresiz yayınlanacak maçlar...

ensonhaber.com

Her hafta Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde oynanan 2 mücadeleyi şifresiz olarak ekranlara getiren beIN SPORTS'un, bu hafta yayınlayacağı 2 maç belli oldu.

Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında oynanacak iki maç beIN SPORTS Haber kanalından şifresiz olarak yayınlanacak.

Basketbol müsabakalarını yakından takip edenler şifresiz olarak yayınlanacak maçları öğrenmek istiyor.

beIN SPORTS'un bu hafta şifresiz olarak ekrana getireceği maçların programını sizler için derledik.

Peki, beIN SPORTS'un bu hafta şifresiz yayınlayacağı maçlar hangileri oldu? İşte maçlar ve başlama saatleri...

1 Mart Cuma

18:00 Darüşşafaka - Bahçeşehir Koleji

2 Mart Cumartesi

18:00 Büyükçekmece - Çağdaş Bodrum