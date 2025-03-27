Belediye kırmızı alarm verdi: O şehri fareler bastı!

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Polonya’nın tarihi ve turistik şehirlerinden Poznan, büyük bir fare istilasıyla karşı karşıya kaldı.

Kentin simgelerinden biri olan Tarihi Pazar Meydanı'nda devam eden restorasyon çalışmaları, yüzlerce fareyi gün yüzüne çıkardı.

Yapılan kazılar sırasında fare yuvalarının tahrip edilmesi, kemirgenlerin kentin dört bir yanına dağılmasına neden oldu.

Poznan sokaklarını istila eden fareler, şehirde büyük bir endişeye yol açtı. Yetkililer, kent genelinde seferberlik çağrısında bulundu.

KIRMIZI ALARM VERİLDİ

Durumun kontrolden çıkmasını engellemek için Poznan Belediyesi acil önlemler almaya başladı. Hastaneler, restoranlar ve konutlar başta olmak üzere birçok noktaya fare kapanları yerleştirilmesi talimatı verildi.

Yetkililer, halkı binalardaki delik ve çatlakları kapatmaya, tuzaklar kurarak farelerle mücadeleye katılmaya çağırdı.

Polonya devlet televizyonu TVP World’ün haberine göre, farelerin hızlı yayılması nedeniyle kentte zorunlu haşere kontrol önlemleri uygulanmaya başladı.

Restoran sahipleri ve esnaf, farelerin yiyecek stoklarına zarar vermemesi için önemli tedbirler almak zorunda.

Yetkililer, istilayı kontrol altına almak için geniş çaplı bir mücadele başlattıklarını belirtse de, şehirdeki fare istilasının ne kadar süreceği merak konusu. Poznan’da adeta bir fare savaşı yaşanıyor!