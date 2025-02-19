Benzinli ve dizel araç sahiplerine müjde! 189 bin TL ödeme yapılacak

Haber Merkezi

Fransa, çevreci ulaşımı teşvik etmek için dev bir adım attı! Benzinli ve dizel araçlarını elektrikli veya hibrit motora dönüştürmek isteyen sürücülere 5 bin Euro’ya kadar destek sağlanacağı belirtildi.

"Rétrofit" adı verilen bu teşvik programı, özellikle eski model araç sahiplerini hedef alarak karbon salınımını azaltmayı ve hava kirliliğini önlemeyi amaçlıyor.

Bu hamleyle birlikte Fransa, çevre dostu bir ulaşım sistemine geçişi hızlandırmayı ve şehirlerdeki hava kalitesini artırmayı hedefliyor.

Özellikle düşük gelirli aileler için büyük bir fırsat sunan bu teşvik, fosil yakıtlı araçlardan tamamen elektrikli veya hibrit modellere dönüşümü kolaylaştıracak.

DESTEK ŞARTLARI NETLEŞTİ

Söz konusu teşvikten faydalanmak isteyen sürücülerin ise, belirli gelir kriterlerini karşılaması gerekiyor. Bu kapsamda hükümetin belirlediği destek miktarları ise 500 Euro ile 5 bin Euro arasında değişiklik gösterecek.

Bu kapsamda yıllık geliri 7 bin 500 Euro veya altında olan kişiler; elektrikli dönüşüm için 5 bin Euro alabilecekken hibrit dönüşüm için 3 bin Euro destek alabilecek.

Yıllık geliri 7 bin 500 ile 16 bin 300 Euro arasında olan kişiler ise; elektrikli dönüşüm için 3 bin Euro, hibrit dönüşüm için ise 500 Euro’ya kadar destek alabilecek.

Son olarak yıllık geliri 16 bin 300 Euro’nun üzerinde olan kişiler; elektrikli dönüşüm için 500 Euro, hibrit dönüşüm için ise herhangi bir teşvik verilmeyecek