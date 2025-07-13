Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Beşiktaş, ikinci hazırlık maçında Admira Wacker ile karşılaşacak.
Beşiktaş, yeni sezon çalışmaları kapsamında Avusturya kampında dört hazırlık maçı oynayacak.
Siyah beyazlılar buradaki ilk hazırlık maçında St. Pölten ile karşı karşıya geldi ve sahadan 2-0 galibiyetle ayrıldı.
Çalışmalarını hız kesmeden sürdüren Beşiktaş ikinci hazırlık maçında Admira Wacker ile kozları paylaşmaya hazırlanıyor.
Futbolseverler Beşiktaş ile Admira Wacker arasında oynanacak müsabakanın detaylarını öğrenmek için araştırmalarını hızlandırdı.
Peki, Beşiktaş - Admira Wacker maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...
Beşiktaş - Admira Wacker maçı ne zaman?
Beşiktaş - Admira Wacker maçı 13 Temmuz 2025 Pazar (bugün) günü saat 18:00'de oynanacak.
Beşiktaş - Admira Wacker maçı HT Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.