Beşiktaş başkanlık seçimi bitti mi, kim seçildi? BJK 37. başkanı...
Yağmur Dinç

Beşiktaş Kulübü, bugün gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurulda yeni başkanını seçecek.

Siyah-beyazlı kulüp, idari ve sportif açıdan yaşanan sıkıntılı sürecin ardından yaklaşık 13 ay içinde ikinci kez olağanüstü kongreye gidecek.

3 Aralık 2023'te başkanlığa seçilen Hasan Arat, görev süresini tamamlayamadı. Arat, futbol takımının kötü gidişi ve yönetim kurulunda yaşanan sıkıntılar nedeniyle 29 Kasım'da istifa etti.

Tüzük gereği Arat'ın yerine geçen ikinci başkan Hüseyin Yücel ise yönetim kurulunu toplayarak olağanüstü kongre kararı aldı.

Beşiktaş'ın yeni başkanı olabilmek için kogrede Yücel ile eski yöneticilerden Serdal Adalı yarışacak.

Taraftarlar "Beşiktaş başkanlık seçimi bitti mi", "BJK yeni başkan kim oldu" sorularına yanıt arıyor.

İşte BJK'nin 37. başkanı...

BJK BAŞKANLIK SEÇİMİ BİTTİ Mİ

Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılacak Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı, 29 Aralık Pazar günü saat 10.00'da başladı. Oy verme işlemleri saat 17:00'a kadar devam edecek.

BEŞİKTAŞ YENİ BAŞKANI

BJK genel kurulunda Hüseyin Yücel ile Serdal Adalı, başkanlık için yarışıyor.

Sonuç, saat 17 sonrasında oyların sayılması ile açıklanacak.

BJK BAŞKANLARI

Siyah-beyazlı kulübünün 121 yıllık tarihinde başkanlık yapan isimler şöyle:

1903-1908: Mehmet Şamil

1908-1911: Şükrü Paşa

1911-1918: Fuat Paşa

1918-1923: Fuat Balkan

1923-1924: Salih Bey

1924-1926: Ahmet Fetgeri Aşeni

1926-1928: Fuat Balkan

1928-1930: Ahmet Fetgeri Aşeni

1930-1932: Emin Şükrü Kunt

1932-1935: A. Ziya Karamürsel

1935-1938: Fuat Balkan

1938-1939: A. Ziya Karamürsel

1939-1941: Yusuf Ziya Erdem

1941-1942: A. Ziya Karamürsel

1942-1950: A. Ziya Kozanoğlu

1950: Ekrem Amaç

1950-1952: Salih Fuat Keçeci

1952-1955: A. Ziya Kozanoğlu

1955-1956: Tahir Söğütlü

1956-1957: Danyal Akbel

1957: Ferhat Nasır

1957-1958: Nuri Togay

1958: Enver Kaya

1959-1960: Nuri Togay

1960-1963: Hakkı Yeten

1963-1964: Selahattin Akel

1964-1966: Hakkı Yeten

1966-1967: Hasan Salman

1967-1968: Hakkı Yeten

1968-1969: Talat Asal

1969-1970: Rüştü Erkuş

1970: Nuri Togay

1970-1971: Agasi Şen

1971-1972: Himmet Ünlü

1972-1973: Şekip Okçuoğlu

1973-1977: Mehmet Üstünkaya

1977-1979: Gazi Akınal

1979: Hüseyin Cevahir

1979–1980: Gazi Akınal

1980-1981: Rıza Kumruoğlu

1981-1984: Mehmet Üstünkaya

1984-2000: Süleyman Seba

2000-2004: Serdar Bilgili

2004-2012: Yıldırım Demirören

2012: Yalçın Karadeniz

2012-2019: Fikret Orman

2019-2023: Ahmet Nur Çebi

2023-2024: Hasan Arat

2024: Hüseyin Yücel

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Yağmur Dinç
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