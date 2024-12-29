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Beşiktaş başkanlık seçimi bitti mi, kim seçildi? BJK 37. başkanı...

Beşiktaş başkanlık seçimi bitti mi, kim seçildi? BJK 37. başkanı... Siyah-beyazlıların bugün gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurulunda Hüseyin Yücel ile Serdal Adalı, başkanlık için yarışıyor. Beşiktaş taraftarı, başkanlık seçimini yakından takip ediyor. Peki, seçim bitti mi, kim seçildi? İşte yeni başkan...