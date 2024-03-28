Beşiktaş - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig’e verilen milli arayı hazırlık maçları ile değerlendiren Beşiktaş ikinci hazırlık maçında Fatih Karagümrük ile karşılaşacak.
Siyah beyazlılar liglere verilen arada ilk olarak Buducnost ile karşı karşıya geldi ve maçı 5-1 kazandı.
Futbolseverler Beşiktaş'ın hazırlık maçlarının detaylarını araştırmaya başladı. Beşiktaş ikinci hazırlık maçında Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük ile kozlarını paylaşacak.
Peki, Beşiktaş - Fatih Karagümrük maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın bilgileri...
Beşiktaş - Fatih Karagümrük maçı ne zaman oynanacak?
Beşiktaş - Fatih Karagümrük maçı 28 Mart Perşembe günü saat 16.00'da oynanacak. Beşiktaş Nevzat Demir Tesisleri’nde oynanacak maç Beşiktaş'ın Youtube kanalından canlı yayınlanacak.