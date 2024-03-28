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Beşiktaş - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Beşiktaş - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Beşiktaş hazırlık maçında Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geliyor. İşte Beşiktaş - Fatih Karagümrük maçının merak edilenleri..