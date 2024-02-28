Beşiktaş - Konyaspor maçı saat kaçta? Beşiktaş - Konyaspor maçı şifresiz mi? Beşiktaş ve Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde karşı karşıya gelecek. İşte zorlu maçın detayları...

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Beşiktaş - Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde kozlarını paylaşacak.

Futbolseverler Beşiktaş ile Konyaspor arasında oynanacak maçın detaylarını öğrenmek istiyor.

Beşiktaş - Konyaspor maçının yayınlanacağı kanal ve saat futbolseverlerin gündeminde yer alıyor.

İki takım bu sezon Trendyol Süper Lig'de iki kez karşı karşıya geldi. Bu sezon oynanan iki mücadeleyide Beşiktaş kazandı.

Beşiktaş ve Konyaspor bu sezon 3. kez kozlarını paylaşacak.

Peki, Beşiktaş - Konyaspor maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın detayları...

Beşiktaş - Konyaspor maçı ne zaman?

Beşiktaş - Konyaspor maçı 28 Şubat Çarşamba (bugün) günü saat 20:45'te oynanacak. Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak mücadele A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.