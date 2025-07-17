Beşiktaş - Petrzalka maçı saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya’da sürdüren Beşiktaş, kamp döneminin sonuna yaklaşırken tempoyu da üst seviyeye çıkardı.

Teknik direktör Ole Gunnar Solskjær yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanlar, takımın fiziksel direncini artırırken, taktiksel denemelerle de sahadaki yapı şekillenmeye başladı.

Kamp süresince oynanan hazırlık maçlarıyla hem yeni transferler hem de altyapıdan gelen genç oyuncular test edildi.

Solskjær’in yönetiminde siyah-beyazlılar, ideal kadroya adım adım yaklaşırken, taraftarlar da takımın ortaya koyduğu performanstan umutlu.

Avusturya kampını noktalayacak olan son hazırlık karşılaşması ise Slovakya temsilcisi Petrzalka ile oynanacak.

Peki Beşiktaş – Petrzalka karşılaşması ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maça dair tüm detaylar…

BEŞİKTAŞ – PETRZALKA MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş’ın yeni sezon öncesi son hazırlık maçının detayları netleşti.

Siyah-beyazlıların Avusturya kampındaki kapanış karşılaşması, Slovakya ekibi Petrzalka ile 17 Temmuz 2025 Perşembe günü oynanacak.

Müsabaka, saat 19.30’da başlayacak ve HTSpor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.