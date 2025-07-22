Beşiktaş - Shakhtar Donetsk maçı ne zaman ve hangi kanalda?

Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda temsilcimiz Beşiktaş ile eşleşti.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda konuk edeceği Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk maçı hazırlıklarını sürdürüyor.

Tammy Abraham, Jurasek, ve Orkun Kökçü gibi isimlerle kadrosunu güçlendiren Beşiktaş, bu sezon Avrupa'daki ilk maçından galibiyetle ayrılmak istiyor.

Futbolseverler Beşiktaş - Shakhtar Donetsk maçının ne zaman oynanacağını öğrenmek için araştırmalarını hızlandırdı.

Peki, Beşiktaş - Shakhtar Donetsk maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte maçın detayları...

Beşiktaş - Shakhtar Donetsk maçı ne zaman?

Beşiktaş - Shakhtar Donetsk maçı 24 Temmuz Perşembe günü saat 21:00'de oynanacak. Mücadelenin hangi kanalda yayınlanacağı ise henüz açıklanmadı.