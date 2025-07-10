Beşiktaş - St. Pölten hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Beşiktaş yeni sezon öncesi ilk hazırlık maçını Avusturya 2. Lig takımlarından St. Pölten ile yapacak.
Beşiktaş, yeni sezon çalışmaları kapsamında Avusturya kampında dört hazırlık maçı oynayacak.
Siyah beyazlılar buradaki ilk hazırlık maçında St. Pölten ile karşı karşıya gelecek. Futbolseverler mücadelenin detaylarını öğrenmek için aramalarını hızlandırdı.
Kadrosunu Tammy Abraham ve David Jurasek ile güçlendiren siyah beyazlılar yeni kadrosuyla ilk hazırlık maçında sahne alacak.
Peki, Beşiktaş - St. Pölten maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...
Beşiktaş - St. Pölten maçı ne zaman?
Beşiktaş - St. Pölten maçı 10 Temmuz 2025 Perşembe (bugün) günü saat 20:00'de oynanacak.
Beşiktaş - St. Pölten maçı HT Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.