BEŞİKTAŞLILARA MÜJDE! Beşiktaş - Neftçi Bakü maçı hangi kanalda, şifresiz mi?
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Beşiktaş, UEFA 3. eleme turu rövanş maçında Azerbaycan ekibi Neftçi Bakü'yü konuk edecek.

Temsilcimiz deplasmanda 3-1 kazandığı maçın rövanşında taraftarı önünde turu geçmek için sahaya çıkacak.

Siyah beyazlıların Neftçi Bakü ile oynayacağı rövanş maçının yayınlanacağı kanal futbolseverler tarafından merak ediliyordu.

- Neftçi Bakü maçının yayıncısı belli oldu. İşte maçın detayları..

BEŞİKTAŞLIlARA MÜJDE! Beşiktaş - Neftçi Bakü maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

Beşiktaş - Neftçi Bakü maçı ne zaman?

Beşiktaş - Neftçi Bakü maçı 17 Ağustos 2023 Perşembe (bugün) günü İstanbul'da oynanacak. Saat 21:00'de başlayacak mücadele TRT Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.