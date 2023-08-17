BEŞİKTAŞLIlARA MÜJDE! Beşiktaş - Neftçi Bakü maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

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Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Azerbaycan ekibi Neftçi Bakü'yü konuk edecek.
Temsilcimiz deplasmanda 3-1 kazandığı maçın rövanşında taraftarı önünde turu geçmek için sahaya çıkacak.
Siyah beyazlıların Neftçi Bakü ile oynayacağı rövanş maçının yayınlanacağı kanal futbolseverler tarafından merak ediliyordu.
Beşiktaş - Neftçi Bakü maçının yayıncısı belli oldu. İşte maçın detayları..
Beşiktaş - Neftçi Bakü maçı ne zaman?
Beşiktaş - Neftçi Bakü maçı 17 Ağustos 2023 Perşembe (bugün) günü İstanbul'da oynanacak. Saat 21:00'de başlayacak mücadele TRT Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.