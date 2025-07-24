Beşiktaş'tan flaş transfer hamlesi! Galatasaray'ın eski yıldızı Süper Lig'e dönecek mi?

Yaz transfer döneminde kadrosunu Tammy Abraham, David Jurasek ve Orkun Kökçü ile güçlendiren Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.
Son günlerde ortaya atılan bir iddia Beşiktaşlı futbolseverleri heyecanlandırmayı başardı.
Beşiktaş'ın milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun transferi için girişimlerde bulunduğu iddia edildi.
İddialara göre Beşiktaş, Kerem Aktürkoğlu'nun mevcut şartları ve transfer ihtimali hakkında bilgi talebinde bulundu.
İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre, Beşiktaş yönetimi 25 yaşındaki kanat oyuncusunun transfer durumu hakkında Portekiz temsilcisi Benfica ile temas kurdu.
Geçen sezonun başında Galatasaray'dan 12 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu, Benfica'da 53 resmi maça çıktı.
Milli yıldızımız bu karşılaşmalarda 16 gol ve 13 asistlik katkı sağlayarak performansıyla adeta göz doldurdu.
Kerem Aktürkoğlu'nun Süper Lig'e dönüp dönmeyeceği önümüzdeki günlerde belli olacak.