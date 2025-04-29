Beton neden sulanır? Beton sulanmazsa ne olur?

Hüseyin Topuz

Betonun dayanıklı ve uzun ömürlü olması için en kritik aşamalardan biri de sulama işlemidir.

Beton, yapıların temel taşıdır, sağlamlığı ise sadece içeriğindeki malzemelere değil, uygulama sürecine de bağlıdır.

Özellikle beton döküldükten sonraki ilk günler, betonun uzun vadeli dayanımı açısından kritik öneme sahiptir. Bu süreçte betonun düzenli olarak sulanması hayati rol oynar.

Peki, beton neden sulanır? İyi sulanmazsa ne gibi sorunlar ortaya çıkar? İşte merak edilenler...

Peki beton neden sulanır?

Betonun içindeki çimento, suyla kimyasal bir reaksiyona girerek sertleşir. Ancak bu süreçte su hızla buharlaşırsa, beton yeterince dayanıklı hale gelemez.

Bu yüzden özellikle sıcak ve rüzgarlı havalarda betonun belli aralıklarla sulanması gerekir. Aksi halde çatlamalar, tozuma ve erken yıpranma gibi sorunlar baş gösterebilir.

İyi sulanmayan beton ne yazık ki zamanla zayıflar. İlk bakışta yüzeyde bir sorun görünmese bile, iç yapısında boşluklar oluşur. Bu da betonun taşıma gücünü düşürür, özellikle bina gibi yapılarda ciddi riskler doğurabilir.

İnşaat uzmanları, betonun en az 7 gün boyunca düzenli olarak nemli tutulması gerektiğini dile getiriyor.

Kısacası, sağlam bir yapı istiyorsak betonun sulanmasını asla ihmal edilmemelidir. Betonun susuz kalması, gelecekte büyük problemlere davetiye çıkarabilir.