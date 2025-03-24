Beyaz kum, turkuaz su… Türkiye’deki bu plajlar Maldivler’i aratmıyor

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Ege’nin incisi Muğla, doğaseverleri ve tatil tutkunlarını kendine hayran bırakan eşsiz güzelliklere ev sahipliği yapıyor.

Turkuaz renkte parlayan suları, inci gibi beyaz kumsalları ve tropik atmosferiyle "Türkiye’nin Maldivleri" olarak anılan bu özel bölgeler, doğayla iç içe huzurlu bir kaçış sunuyor.

Özellikle yaz aylarında tatilcilerin akın ettiği bu benzersiz plajlar, berrak suları ve eşsiz manzaralarıyla unutulmaz anlar vadediyor.

Sadece yüzmekle kalmayıp, dalış ve su sporlarıyla da keyifli vakit geçirebileceğiniz bu bölgeler, egzotik atmosferiyle Maldivler’i aratmıyor.

Sedir Adası (Kleopatra Plajı) – Altın Kumların Diyarı

Kleopatra’nın bizzat yüzdüğü rivayet edilen bu plaj, sadece Kızıldeniz’de bulunan altın sarısı kumlarıyla adeta bir doğa harikası. Marmaris’in saklı hazinesi olan Sedir Adası, berrak sularıyla tropik bir tatil hissi sunuyor.

Akvaryum Koyu – Cam Gibi Berrak Bir Cennet

Datça’nın en özel noktalarından biri olan Akvaryum Koyu, adını cam gibi berrak suyundan alıyor. Tekneyle ulaşılabilen bu gizli cennet, su altındaki rengarenk balıkları ve huzurlu atmosferiyle dikkat çekiyor.

Ölüdeniz – Dünyaca Ünlü Rüya Gibi Plaj

Muğla’nın en ikonik tatil noktalarından biri olan Ölüdeniz, turkuaz rengi denizi ve bembeyaz kumsalıyla tropik bir kartpostalı andırıyor. Sakin suları ve doğal lagün yapısıyla, huzur dolu bir tatil için ideal bir adres.

Akyaka ve Azmak Nehri – Türkiye’nin Amazon’u

Sazlıklarla çevrili yemyeşil doğası ve buz gibi suyu ile Azmak Nehri, tropik ormanları andıran eşsiz bir atmosfere sahip. Kano turlarıyla keşfedilebilen bu doğa harikası, Muğla’nın en özel deneyimlerinden birini sunuyor.

Kargıcak Koyu – El Değmemiş Bir Tropik Kaçış Noktası

Fethiye’nin kalabalık plajlarından uzaklaşıp doğayla baş başa kalmak isteyenler için Kargıcak Koyu mükemmel bir seçenek. Çam ağaçlarıyla çevrili, turkuaz renkli deniziyle Maldivler’i aratmayan bu koy, tam anlamıyla bir doğa kaçamağı sunuyor.