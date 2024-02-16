Beyin yakan optik illüzyon: Bu resimde kaç tane nokta var? Kimse göremiyor...

Optik illüzyon testleri son dönemin en dikkat çekici içerikleri arasında yer alıyor.
Bilim adamı Jacques Ninio tarafından hazırlanan bir optik illüzyon görseli sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
Bu görsel 'Resimde kaç nokta var?' sorusuna çok farklı yanıtlar verilmesine sebep oluyor.
Peki, siz bu görselde kaç tane nokta görüyorsunuz? İşte beyin yakan o görsel...
Sosyal medyada büyük yankı uyandıran bu optik illüzyonda, gri bir desen üzerinde 12 siyah nokta yer alıyor.
Görsele bakanlar ilk bakışta bu 12 siyah noktayı görmekte bir hayli zorlanıyorlar.
Will Kerslake, bu optik ilüzyonu paylaşırken "Çizgilerin kesiştiği yerlerde 12 siyah nokta var ama beynimiz tek seferde hepsini görmemize izin veremez" diyordu.
Tek bakışta 12 noktayı aynı anda görmenin neredeyse imkansız olduğu bu görsel sosyal medyada uzun süre gündemde kaldı.