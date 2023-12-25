Bilim insanları uyardı! Zombi Geyik hastalığına dikkat… Bilim insanları, geçen yıl boyunca ABD’de hayvanlar arasında salgına dönüşen ‘zombi geyik hastalığı’nın insanlarada bulaşabileceği uyarısında bulundu.

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Hayvanlar arasında salgına dönüşen bu hastalık hayvanları salyalı, uyuşuk, tökezleyen ve boş bakar bir halde bırakıyor.

Uzmanlar bu hastalık hakkında yeni uyarılarda bulundu. Hastalığın ‘yavaş ilerleyen bir felaket’ olduğu hakkında yapılan uyarıda devletleri hastalığın insanlara yayılma ihtimaline karşı hazırlanılması gerektiği belirtildi.

Independent Türkçe'nin aktardığına göre, CWD araştırmacısı Dr. Cory Anderson The Guardian'a, "Britanya'daki deli dana hastalığı salgını, örneğin çiftlik hayvanlarından insanlara yayılma olayı gerçekleştiğinde işlerin bir gecede nasıl çığırından çıkabileceğinin örneğini sundu" dedi.

Benzer bir salgın gelebilir…

Uzmanlar açıklamasına buna benzer bir salgın olabileceğini vurguladığı sözlerine “Benzer bir şeyin meydana gelme potansiyelinden bahsediyoruz. Kimse bunun kesinlikle gerçekleşeceğini söylemiyor, ancak insanların hazırlıklı olması önemli." şeklinde devam etti.

1980 ve 1990’lı yıllarda Birleşik kırallıkta, sığırların enfekte et ve kemik tozuyla beslenmesi nedeniyle yayılan deli dana hastalığının ardından 4,4 milyon büyükbaş hayvan kesilmişti.

Bu örneğin ardından ise uzamanlar tarafından, “Benzer bir şeyin meydana gelme potansiyelinden bahsediyoruz. Kimse bunun kesinlikle gerçekleşeceğini söylemiyor, ancak insanların hazırlıklı olması önemli." denildi.

Yüzde 20 artması bekleniyor…

Alliance for Public Wildlife'a göre 2017'de, her yıl CWD'yle enfekte 7 bin ila 15 bin hayvan insanlar tarafından tüketiliyordu.Bu rakamın her yıl yüzde 20 artması bekleniyordu. Dr. Anderson, Wisconsin'de binlerce insanın muhtemelen enfekte geyik eti yediğini söyledi.CWD bir ortama bulaştıktan sonra ortadan kaldırılması son derece zordur. Toprakta ya da yüzeylerde yıllarca kalabilir ve bilim insanları dezenfektanlara, formaldehite, radyasyona ve 600 santigrat derecede yakmaya karşı dirençli olduğunu belirtiyor.

Bu gelişme, ABD'li biyoteknoloji şirketi Ginkgo Bioworks'un hayvanlardan insanlara bulaşan hastalıkların 2050'de 2020'ye kıyasla 12 kat daha fazla insanı öldürebileceği uyarısında bulunmasının ardından geldi.Şirket yayılma diye bilinen, zoonotik hastalıkların yol açtığı epidemilerin, iklim değişikliği ve ormansızlaşma nedeniyle gelecekte daha sık görülebileceğini söyledi.Grubun araştırmasına göre, 1963'le 2019 arasında epidemiler her yıl neredeyse yüzde 5, ölümlerse yüzde 9 arttı.

Bu bilgiler üzerine firma, "Bu yıllık artış oranları sürerse, analiz edilen patojenlerin 2050'de 2020'ye göre 4 kat daha fazla yayılma olayına ve 12 kat daha fazla ölüme yol açmasını bekliyoruz" uyarısında bulundu.