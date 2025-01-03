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BİM 3 Ocak 2025 Aktüel Ürünler Kataloğu: Bu Cuma Bim'de Yok Yok...

BİM 3 Ocak 2025 Aktüel Ürünler Kataloğu: Bu Cuma Bim'de Yok Yok... BİM'de bu cuma günü satışa sunulacak olan aktüel ürünler, yeni çeşitleriyle müşterileri şaşırttı. Mutfaktan ev elektroniğine kadar birçok kategoride indirimli fırsatlar yer alıyor. İşte 3 Ocak BİM aktüel kataloğu...