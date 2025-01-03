BİM 3 Ocak 2025 Aktüel Ürünler Kataloğu: Bu Cuma Bim'de Yok Yok...

Yağmur Dinç
BİM, yeni yılda da aktüel ürünler kategorisi ise dikkat çekiyor.
Cuma günü BİM'in yolunu tutacak olan vatandaşlar, neler var neler yok afişlerden göz atıyor.
BİM 3 Ocak Cuma aktüel ürünler afişi yayınlandı.
İndirimli ürünler kataloğunda bu hafta yer alan ürünler arasında Standlı Sabunluk, Raf Ünitesi, Kapı Arkası Askılık, Tuvalet Fırçası, Pedallı Çöp Kovası, Pankek Tavası, Düdüklü Tencere Seti, 4'lü Gravürlü Cam Fincan Seti, Polar Desenli Su Torbası, Cüzdan, Pantalon, Bere, Eldiven, Güneşlik, Dinlenme Koltuğu ve daha birçok ürün yer alıyor.
İşte BİM'de bu cuma...