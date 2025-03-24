BİM bu kez de araba satacak! Spor araba ve 4x4 arazi aracı geliyor; işte fiyatları

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BİM, 26 Mart aktüel ürünler kataloğunda ilk kez uzaktan kumandalı yarış arabaları (RC araçlar) satışa sunuyor.

Hız ve performans severler için özel olarak getirilen modeller, 60 km/s ve 75 km/s hızlara ulaşabiliyor.

Drift özelliğine sahip 1:10 ölçekli spor araba 12.950 TL’den satışa çıkarken, profesyonel 4x4 arazi aracı 7.950 TL fiyat etiketiyle raflardaki yerini alacak.

Ayrıca oyuncular için büyük fırsatlar da var. ONVO markasının 180Hz tazeleme hızına sahip oyuncu monitörleri, 32 inç modeli 7.990 TL, 27 inç modeli 4.990 TL ve 24 inç modeli 3.990 TL fiyatlarıyla satışa sunulacak.

İşte BİM 26 Mart Aktüel Katalog: