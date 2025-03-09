BİM’den çiftçiye müjde; Çapa makinesi geliyor… İşte fiyatı

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BİM, 14-21 Mart 2025 tarihleri arasında geçerli olan aktüel kataloğuyla, evini yenilemek isteyenler için harika fırsatlar sunuyor.

Bu hafta, 7 HP şanzımanlı profesyonel çapa makinesi 19.990 TL fiyatıyla satışa sunuluyor.

Evinizdeki bahçe işlerini kolaylaştıracak bu güçlü makine, sağlam performansıyla dikkat çekiyor.

BİM’in nalbur aletleri grubunda ise büyük indirimler var! Çatal başlı çekiçten silikon tabancalarına kadar pek çok ürün, uygun fiyatlarla raflarda yerini alıyor.

Evinizin her köşesi için ihtiyaç duyduğunuz alet ve malzemeleri BİM’de bulabilirsiniz.

İşte BİM 14 Mart indirim kataloğu: