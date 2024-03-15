BİM’den dev indirim: Duyan akın ediyor… 19 Mart itibarıyla BİM marketlerinde yeni bir indirim furyası başlıyor! Bu hafta kataloğunda birbirinden cazip fırsatlar var. İşte 19 Mart BİM aktüel ürünler...

ensonhaber.com

BİM marketleri, müşterilerine her hafta Salı ve Cuma günleri için özel indirimler sunmaya devam ediyor.

Son olarak 19 Mart Salı günü yayınladığı indirimli ürün kataloğuyla yine müşterilerini sevindirecek fırsatlar sunuyor.

Bu haftanın indirimli kataloğunda yarım yağlı süt, osmancık pirinci, toz şeker, tuvalet kağıdı, pizza tost, leke çıkarıcı, bebek bezi, margarin, soket çorap, yüz kesesi gibi birçok ürün uygun fiyatlarla müşterilerle buluşacak.

Eğer siz de BİM'in indirimlerini takip ediyor ve evinizin ihtiyaçlarını uygun fiyatlarla karşılamak istiyorsanız, 19 Mart Salı günü için BİM marketlerine uğramayı unutmayın!

İşte BİM 19 Mart indirim kataloğu...