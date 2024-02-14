BİM’den dev kampanya: 5 kilosunu 165 liraya almak isteyen 20 Şubat’ta akın edecek

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1995 yılında sadece 21 mağaza ile yola çıkan BİM, şimdi ise Türkiye'nin dört bir yanında binlerce mağazasıyla hizmet veriyor.
Sürekli indirimleri ve kaliteli ürünleriyle dikkat çeken BİM, 20 Şubat Salı günü için geçerli olacak indirimlerini heyecanla bekleyen müşterilerine müjdeli haberi verdi.
BİM'in 20 Şubat Salı gününe özel indirimleri arasında market alışverişlerinden, ayçiçek yağına, pirinçten deterjana kadar birçok üründe cazip fiyatlar bulunuyor.
Yudum Ayçiçek Yağı'nın 4 litresi 177,50 liraya düşerken, 5 kilogramlık Efsane pirinç ise 165 TL'den satılacak.
Siz de bu indirimleri kaçırmamak BİM 20 Şubat indirim kataloğunu incelemeyi unutmayın…