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BİM’den dev kampanya: 5 kilosunu 165 liraya almak isteyen 20 Şubat’ta akın edecek

BİM’den dev kampanya: 5 kilosunu 165 liraya almak isteyen 20 Şubat’ta akın edecek BİM'in 20 Şubat 2024 güncel ürünler kataloğu yayınlandı ve heyecanla beklenen indirimler yine dolu dolu! Bu indirim fırsatını kaçırmak istemeyen 20 Şubat’ta mağazalara koşacak. İşte BİM 20 Şubat indirim kataloğu