BİM'den FİLE market kararı! Ayrılıyor...

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Türkiye ve dünyada 12 binden fazla şube ile popüler zincir marketlerden biri olan BİM, bünyesinde bulunan FİLE markası için yeni bir karar aldı.

Şirket FİLE marketlerinin artık ayrı bir şirket yapısıyla faaliyet göstermesi için anonim şirket kurma hamlesinde bulundu.

Bunun için işlemler başlarken, KAP'a bildirim yapıldı.

KAP BİLDİRİSİ

Şirket'ten KAP'a yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Yönetim Kurulu, Şirket'imizin gıda perakendeciliği alanında halen ayrı bir organizasyon yapısıyla faaliyet gösteren markası FİLE'nin, ayrı bir şirket yapısı ile faaliyet gösterebilmesi amacıyla, tek pay sahibinin Şirketimiz olacağı 250.000 TL sermayeli bir anonim şirket kurulmasına ve kuruluş işlemlerinin başlatılmasına karar vermiştir."