BİM’den Ramazan ayına hazırlık; Namaz elbisesi, tesbih, seccade... İşte BİM 21 Şubat Aktüel

Haber Merkezi

Türkiye’nin en çok tercih edilen ekonomik market zincirlerinden biri olan BİM, 21 Şubat Cuma günü için hazırladığı aktüel ürünler kataloğunu duyurdu.

Her hafta olduğu gibi bu hafta da birbirinden cazip indirimler müşterileri bekliyor.

Bu haftanın öne çıkan ürünleri arasında araç sahipleri için oto aksesuarları ve ekipmanları, evini yenilemek isteyenler için közde Türk kahvesi makinesi, şarjlı süpürge ve buharlı dikey ütü yer alıyor.

Ev hanımları için ise çelik servis ürünleri, bardak ve sunumluklar uygun fiyatlarla satışa sunulacak.

Ayrıca manevi atmosferi destekleyen namaz elbisesi, seccade ve tespih gibi ürünler de raflarda yerini alacak. Çocukları unutmayan BİM, çeşitli oyuncakları da indirimli olarak satışa sunuyor.

Cuma gününe özel fırsatları kaçırmamak için BİM mağazalarına uğramayı unutmayın!

İşte BİM 21 Şubat indirim kataloğu…