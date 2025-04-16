BİM’den stokluk fırsatlar; Kıyma 189.00 TL, Çamaşır Deterjanı 129.00 TL, Tuvalet Kağıdı 169.00 TL…

Haber Merkezi

BİM, 22 Nisan 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak yeni aktüel kataloğunu yayınladı.

Her yaştan tüketiciye hitap eden geniş bir ürün yelpazesiyle, evdeki günlük ihtiyaçlarınızı karşılamak için birçok seçenek sunuluyor.

Çamaşır makinesi tablet deterjanından bebek bezine, şampuandan parfüme kadar farklı kategorilerdeki ürünler, BİM’in raflarında yerini alacak.

Öne çıkan ürünler arasında, çamaşır makinesi temizleyicisi, duş jeli, şampuan, yüz temizleme jeli gibi kişisel bakım ürünleri bulunuyor.

Ayrıca, desenli peçeteler, tuvalet kağıdı ve kağıt havlu gibi ev temizlik ürünleri de bu katalogda yer alıyor.

Çocuklar için eğlenceli hediyeler arayanlar da BİM’in bu kataloğunda pek çok seçenek bulacak.

İşte BİM 22 Nisan indirimli ürünler: