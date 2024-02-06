BİM'e Dyson muadili geliyor! Fiyatı ucuz, işlevi aynı; Kimse ayırt edemeyecek... BİM Aktüel'de 9 Şubat Cuma günü fırsatları arasından Dyson markasının saç kurutma makinesi muadili yer alıyor.

ensonhaber.com

Aktüel ürün satışlarıyla rağbet gören market zinciri BİM, haftanın yeni ürünlerini yayınladı.

Salı ve cuma günleri satışta olan aktüel ürünlerde bu hafta neler var belli oldu.

Elektronikten mutfak eşyasına sayısız birçok ürünü buluşturan BİM, birçok kategoride ürünü indirimli olarak satışa sunacak.

Bu haftaki Bim aktüel ürünleri afişi yayınlandı. BİM'de Dyson saç kurutma makinesi modelinin en ucuz muadili raflarda olacak.

Dyson'a servet ödemek istemeyenler, sıraya girecek.

İşte aktüel ürünler afişleri...