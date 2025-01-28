BİM'e Monster Oyun Bilgisayarları Geliyor! BİM 5 Şubat Aktüel Ürünler

Haber Merkezi

Türkiye’nin en uygun fiyatlı market zincirlerinden biri olan BİM, 5 Şubat aktüel ürünler kataloğunu yayımladı.

Bu hafta özellikle oyunseverler için büyük bir fırsat sunuluyor. Katalogda yer alan uygun fiyatlı Monster oyun bilgisayarları, oyuncuların dikkatini çekmeye aday.

BİM, her hafta olduğu gibi bu hafta da teknoloji severleri unutmuyor.

Aktüel kataloğunda yer alan Monster oyun bilgisayarları, yüksek performans ve cazip fiyatıyla öne çıkıyor.

Hem profesyonel oyuncular hem de hobi amaçlı kullanacaklar için ideal bir fırsat.

İşte BİM 5 Ocak indirim kataloğu…