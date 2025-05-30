BİM’e üç tekerlekli motor geliyor! Üstelik faizsiz 12 taksit… BİM 3 Haziran Aktüel

Haber Merkezi

BİM, Kurban Bayramı öncesi alışveriş yapmak isteyen vatandaşlara özel büyük bir kampanya başlattı.

3 Haziran 2025 Salı günü itibarıyla geçerli olacak aktüel ürünler kataloğu yayınlandı.

Bu hafta, Salı ve Cuma kampanyalarını bir araya getiren BİM, yüzlerce üründe indirim fırsatları sunuyor.

Katalogda, kişisel bakım ürünlerinden kahvaltılık gıdalara, süt ve süt ürünlerinden dondurulmuş yiyeceklere, atıştırmalıklardan temizlik malzemelerine kadar birçok ihtiyaç uygun fiyatlarla müşterilerin beğenisine sunuluyor.

Kampanya ürünleri 10 Haziran 2025 Salı gününe kadar raflarda olacak.

İşte BİM 3 Haziran indirimli ürünler: