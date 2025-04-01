Binlerce üyesi olan spor salonu devi iflas etti! Şubeleri tek tek kapatılıyor

Haber Merkezi

İflas eden şirketler furyasına bu kez bir spor salonu zinciri eklendi. Çeşitli spor dallarında ilk akla gelen spor merkezleri arasında yer alan BXNG Club yaşadığı mali sıkıntılara daha fazla dayanamayarak iflas ettiğini açıkladı.

Kısa sürede hızlı büyüme gösteren BXNG Club, hızlı büyüme ile birlikte gelen borç yükü nedeniyle aldığı iflas kararıyla şaşkınlık yarattı.

Geçtiğimiz yılın Temmuz ayında iflas başvurusunda bulunana spor salonunun geleceği iflas kararının açıklanmasının şubelerini teker teker kapatma kararı alındığı paylaşıldı.

ŞUEBELER KAPATLIYOR

BXNG Club, iflas mahkemesine verdiği raporda, tasfiye planı çerçevesinde varlıklarının bir kısmını satmak için potansiyel alıcılarla müzakerelere girdiğini belirtti.

Bu süreçte, salonun sahipleri, işletmenin 600.000 dolarlık borcunu ödeyerek faaliyetlerine devam etmeyi planlayan spor salonu zinciri müzakerelerin beklendiği gibi gitmemesi nedeniyle satışı gerçekleştiremedi.

Satış hamlesinin gerçekleşmemesinin ardından Solana Beach, East Village ve Rancho Bernardo'daki kalan şubelerini kapatma kararı alındı.

BXNG Club’ın kapanışı, üyelere e-posta yoluyla bildirildi. Kapanıştan e-posta ile haberdar edildiklerini belirten üyeler, o zamandan sonra salonla hiçbir iletişim kuramadıklarını ifade etti.

Birçok eski üye, ödediği ücretleri geri alıp alamayacaklarını öğrenmek için salon sahipleriyle iletişime geçmeye çalıştıklarını, ancak bu konuda zorluk yaşadıklarını belirtiyor.