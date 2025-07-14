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Bir arabanın ömrü kaç km? Bir araba kaç km'ye kadar kullanılır?

Bir aracın kaç kilometreye kadar sorunsuz kullanılabileceği, özellikle ikinci el otomobil almayı düşünenler için merak konusu. Peki, ortalama bir otomobil kaç kilometreye kadar dayanır? İşte merak edilenler...

Haber Merkezi Haber Merkezi
14.07.2025 13:10
Bir arabanın ömrü kaç km? Bir araba kaç km'ye kadar kullanılır?

Araba almayı düşünen ya da mevcut aracının ne kadar daha dayanacağını merak eden pek çok kişinin aklındaki temel sorulardan biri: Bir arabanın ömrü kaç kilometre?

Otomobillerin kullanım süresi üretim kalitesi, düzenli bakım, sürüş tarzı ve çevresel faktörlere göre büyük ölçüde değişiklik gösterebiliyor.

Ancak genel bir ortalamadan bahsetmek gerekirse, modern araçlar 250 bin ile 300 bin kilometreye kadar sorunsuz şekilde kullanılabiliyor.

Ortalama bir otomobil kaç kilometre gider?

Günümüzde iyi bakılmış bir otomobilin ortalama ömrü yaklaşık 250.000 km olarak kabul ediliyor.

Bu rakam bazı markalarda 400.000 km'ye kadar çıkabilirken, düzenli bakımı yapılmamış araçlarda 150.000 km bile ciddi arızaların habercisi olabiliyor.

Hangi kilometreden sonra dikkatli olunmalı?

Genellikle 150.000 kilometreden sonra araçların bazı parçalarında aşınmalar görülmeye başlar. Bu kilometreden itibaren motor, debriyaj, triger kayışı, şanzıman gibi parçalar düzenli kontrol edilmelidir.

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