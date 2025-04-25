Bir ayda 720 yumurta yedi, sonuç şoke etti...

Yağmur Uçar

Harvard Üniversitesi doktora öğrencisi Nick Norwitz, yumurta tüketiminin kolesterol üzerindeki etkilerini test etmek için sıra dışı bir deneye imza attı.

Bir ay boyunca günde 24 adet yumurta yiyerek toplamda 720 yumurta tüketen Norwitz, yüksek yumurta tüketiminin kolesterol seviyelerini nasıl etkilediğini inceledi.

SONUÇLAR ŞAŞIRTICI

Dr. Norwitz, yaygın inanışın aksine, fazla yumurta tüketiminin ‘kötü kolesterol’ olarak bilinen LDL seviyelerini artırmadığını keşfetti.

Aksine, LDL seviyeleri deney sonunda %18 oranında düştü.

Deney boyunca kan değerlerini düzenli olarak takip eden bilim insanı, beklediğinden çok daha farklı sonuçlarla karşılaştı.

KOLESTROLÜ DENGELEDİ

Bir ay boyunca her saat olmak üzere günde 24 adet yumurta yediğini belirten Dr. Nick Norwitz, "Bir ayda 133.200 miligram kolesterole eşdeğer 720 yumurta yemenin kötü kolesterolü artırmayacağını tahmin ediyorum. Bu doğru. Hiçbir şekilde artış olmadı. Eskisine göre 5 kat daha fazla kolesterol tüketmeme rağmen kötü kolesterolüm azaldı" dedi.

Norwitz çok fazla yumurta yediği son iki haftada diyetine daha fazla karbonhidrat eklediğinde, bilimsel bir şey gerçekleşti ve esasen karbonhidrat miktarı LDL seviyelerini dengelemeye yardımcı oldu.