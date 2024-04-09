Bir bardağında binlerce şifa! Dünyanın en faydalı seçilen çayını içen o dertlerden kurtuluyor… Doğal yöntemler arasında yer alan birçok bitkiden yapılan çaylar sağlık açısından oldukça büyük faydalar sağladığı bilinir. Birçok çeşit çay arasından dünyanın en faydalısı seçilen bu çayın 1 bardağında resmen şifa deposu yatıyor. İşte, faydaları saymakla bitmeyen o çay…

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Sağlığımız için uyguladığımız çeşitli yöntemler bulunur. Bu yöntemler arasında ise çay en sık başvurulan yöntemdir.

Neredeyse her bitkiden veya meyveden yapılabilen çayların her birinde farklı faydalar bulunur. Bu faydalı çaylar arasında öyle bir tanesi var ki dünyanın en faydalısı olarak seçilmiş.

Bir bardağıyla birçok fayda sağlayan ve geleneksel Hint içeceği olarak tüketilen bu çay, tüm vücut sisteminin düzgün işlemesini sağlayarak birçok sağlık sorununu çözme de oldukça etkili oluyor.

İşte şifa deposu olan o çay…

Kökeni Hindistan ve Güneydoğu Asya'ya uzanan Masala çayı, bu bölgelerde yüzyıllardır tüketiliyor. Eski dönemlerde yenilebilir her türlü ot ve baharata demlenerek tüketilen bu çay, 5000 yıllık süreçten sonra hali hazırda günümüzde tüketilen halini almıştır.

Bu zengin ve aromatik çay, baharatların harmanlanmasıyla elde edilen özel bir karışımdır. Masala Çayı, sindirimi destekler, bağışıklık sistemini güçlendirir ve vücuttaki iltihaplanma riskini azaltır. Sağlıklı bir içecek arayanlar için idealdir.

Masala çayının faydaları…

Kalbin ve kan damarlarının düzgün çalışmasını ayarlar.

Beyin aktivitesini aktive eder ve demans ve Alzheimer hastalığına karşı korur.

Metabolizmayı hızlandırır ve sindirim süreçlerini iyileştirir.

Vücudun koruyucu fonksiyonlarını güçlendirir.

Yorgunluğu giderir ve rahatlatır.

Stresi hafifletir ve depresyonu önler.

Vücuttaki toksinleri ve yabancı maddeleri uzaklaştırır.

Ödemi giderir, kötü huylu tümörlerin oluşma olasılığını ortadan kaldırır.

Açlığı giderir ve vücuda uzun süre enerji yükler.

Hızlı uykuya dalmaya yardımcı olur, uykusuzluğu önler.

"Kötü" kolesterol seviyesini düşürür.

Kasları ve kan damarlarını güçlendirir, elastikiyetini arttırır.

Sinir sisteminin çalışmasını ayarlar.

Masala çayı tarifi…

Malzemeler:

8 adet kakule

4 adet karanfil

4 adet tane karabiber

1 adet çubuk tarçın

2 adet yıldız anason

1 çay kaşığı toz zencefil

600 ml.su

100 ml.süt

3 adet demlik poşet çay

Hazırlanışı:

Kakule, karanfil, yıldız anason, karabiber ve çubuk tarçını bir havanda döverek ufaltın. Bir tencereye ufalanmış baharatları, toz zencefili ve suyu alın. Tencerenin kapağı kapalı olarak kaynatın. Kaynayınca ocağı kapatın ve beş dakika demlemeye bırakın. Beş dakika sonra tencereye sütü ekleyin, süt kaynayınca ocağın altını kapatıp çay poşetlerini tencere koyun. Tencerenin kapağını kapatıp üzerine bir örtü örterek beş dakika daha demlendirin. Çayı süzerek sıcak olarak servis yapın. Arzuya göre şekerle tatlandırın. Afiyet olsun!