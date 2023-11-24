Bir kürek bir elek! Çamurlu sudan altın fışkırıyor... "Haftada 13 gram cepte" Zonguldak'ta derelerde çamurlu sulara rağmen altın arayan 68 yaşındaki İsmail Usta, hafta 13 gram altın çıkardığını söyledi.

ensonhaber.com

Zonguldak'ta Alaplı Yığılca arasındaki derelerde bir vatandaşın ise 2 yıldır uğraştığı hobisi gündeme geldi.

'Avcılık yapıp hayvanlara zarar vermiyorum' diyen yaşlı adam, Alaplı ve Yığılca arasındaki derelerde çamurlu sulara aldırış etmeden altın tozu arıyor.

Çamurlu sulara aldırış etmeyen 68 yaşındaki İsmail Uslu, bunun maliyetli bir hobi olmadığını ifade etti.

İsmail Uslu, bu işi yapan meraklılar arasında her gün altın araması yapanların, kaynağına denk geldiğinde haftada 10-13 gram altın bulduklarını ifade etti.

"Bir kürek, bir elek"

l Uslu, "Yaklaşık 2 yıldır bu işi yapıyorum. İlerleyen yaşıma rağmen avcılık yapıp hayvanlara zarar vermiyorum. Kahvede vakit öldürmek yerine boş zamanlarımı akarsu, dere kenarlarında değerlendirip buralarda değerli taç, altın tozu, tarihi dokuya zarar vermeden bu tip araştırma içerisinde geçirmekteyim.

Umut arayan insanlara derim ki, hafta sonunda en azından gidin dere kenarlarında balığınızı yiyin, temiz havada çayınızı için araştırın.

Size lazım olan bir kürek bir eleme işin alt tarafı. Ben öyle başladım ve iki yıldır yaklaşık devam ediyorum. Bu altın doğada her yerde bulunuyor. Sadece aramasını ve yerini bileceksin" ifadelerini kullandı.