Bir miktar yakmak yetiyor! Arı derdinden tamamen kurtarıyor

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Havaların ısınmasıyla birlikte balkonlarda ve bahçelerde daha fazla vakit geçirilmeye başlandı.

Yaz aylarında pek çok kişinin dert yandığı sivrisinek sorununun yanında en az onun kadar can sıkıcı olan arılarda kendilerini fazlasıyla göstermeye başladı.

Bahçeler ve balkonlarda yer alan rengarenk çiçeklere akın eden arılar gem vızıltılarıyla hem de zaman zaman iğnelerini batırmalarıyla keyfinizi kaçırabiliyor.

Tam da bu noktada kimyasal ilaçları rafa kaldıracak yöntem meğer mutfağınızın baş köşesinde yer alan o malzemeden geçiyormuş.

BİR MİKTAR YAKMAK YETİYOR!

Kimyasal ilaçlar kullanarak zarar vermek yerine evde uygulayacağınız bu yöntemle hem arılara zarar vermemiş oluyorsunuz hem de kendinizi arıların hedefi olmaktan kurtarıyorsunuz.

Uzmanlara göre arıların en hassas duyusu olan koklamayla meğer bulunduğunuz ortamdan uzaklaştırmanız oldukça kolaymış.

Çiçeklerin kokusunu kilometrelerce uzaktan algılayabilen arılar, yoğun ve yanık kokulara karşı ise aynı derecede hassas olduğundan küçük bir tabakta yakacağınız bir miktar Türk kahvesi arıları tamamen uzaklaştırmada etkili oluyormuş.

Çıkan hafif duman, arılar için doğal bir “tehlike” sinyali gibi algılanır ve bölgeden uzaklaşmalarını sağlıyormuş.