Bitcoin Halving nedir? Bitcoin Halving ne zaman? Bitcoin Halving nedir ve ne zaman gerçekleşecek? Kripto para piyasasında gündem maddesi haline gelen Bitcoin Halving, yatırımcıların dikkatini çekiyor..

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Bitcoin Halving hakkında aramalar son günlerde hız kazandı.

2024 yılında yükseliş trendine giren Bitcoin son dönemin en çok konuşulanları arasında yer alıyor.

Kripto para yatırımcılarının uzun süredir merakla beklediği Bitcoin Halving için geri sayım başladı.

Bitcoin Halving tarihi kripto para yatırımcıları tarafından araştırılmaya başlandı. Bitcoin Halving hakkında merak edilenleri sizler için derledik.

İşte Bitcoin Halving hakkında merak edilenler...

Bitcoin Halving nedir?

Bitcoin halving, ya da Türkçe ifadesiyle Bitcoin yarılanması, Bitcoin'in ödül sistemine ilişkin bir olaydır. Bitcoin'in yaratıcısı Satoshi Nakamoto tarafından belirlenen bir özelliktir.

Bitcoin madencileri, yeni Bitcoin'leri ağa kazanç sağlayarak elde ederler. Ancak Bitcoin protokolü, her 210.000 blokta bir bu ödülü yarıya indirir. Bu da yaklaşık olarak her dört yılda bir gerçekleşir.

Halving'in amacı, Bitcoin arzının kontrollü bir şekilde azalmasını sağlamaktır. Bu, Bitcoin'in enflasyonunu azaltır ve Bitcoin'in daha az sayıda yeni Bitcoin ile piyasaya sürülmesini sağlar. Bu da Bitcoin'in potansiyel bir kıtlık varlığına ve dolayısıyla talep artışına karşılık olarak değerinin artmasına katkıda bulunabilir.

Bitcoin Halving ne zaman?

Bitcoin halving için net bir tarih vermek mümkün değildir. Çünkü halving olayı, her 210.000 blokta bir gerçekleşir.

Bu hesaplamalara göre Bitcoin Halving'in 2024 yılının Nisan veya Mayıs ayında gerçekleşmesi bekleniyor.