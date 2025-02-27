Bitlis görülen bulut hayrete düşürdü! Devasa bulutu gören gözlerine inanamadı

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Bitlis’in Tatvan ilçesinde gökyüzünde beliren ve oldukça nadir doğa olayları arasında yer alan mercek bulutu görenleri kendisine hayran bıraktı.

Gökyüzünde meydana gelen bu doğa olayı gün ışığının değişimiyle farklı renk tonlarına bürünerek ilgi odağı oldu.

Özellikle gün batımına doğru altın ve turuncu renklere dönüşen mercek bulutu, gökyüzüne eşsiz görüntü katması nedeniyle bölge halkı ve doğa fotoğrafçıları, bu anı ölümsüzleştirmek için telefonlarına ve kameralarına sarıldı.

SOSYAL MEDYADA İLGİ ODAĞI OLDU

Görenleri adeta büyüleyen bu doğa olayının sosyal medyada paylaşılan görüntüleri, kısa sürede büyük beğeni topladı. Uzmanlar, bu tür doğa olaylarının iklim değişikliği, rüzgâr yönü ve hava basıncı gibi faktörlerden etkilendiğini belirtirken, mercek bulutlarının zararsız olduğu ve herhangi bir hava tehlikesi oluşturmadığını vurguladı.

Bilimsel adı ''lenticularis'' olan mercek bulutları, genellikle dağlık bölgelerde görülür. Rüzgâr akımlarının dağlarla etkileşime girmesi sonucu oluşan bu bulutlar, çoğu zaman UFO benzeri şekilleriyle dikkat çeker.