Yağmur Uçar

Hindistan ordusu, Pakistan ve Pakistan'a bağlı Azad Keşmir bölgesindeki "hedeflere" karşı askeri operasyon başlattığını bildirdi. Saldırılarda 26 kişinin hayatını kaybettiği, 46 kişinin yaralandığı açıklandı.

İki ülke arasında gerilim yükselirken, "Keşmir" merak konusu oldu.

Keşmir sorunu, 1947'de Hindistan ve Pakistan'ın bağımsızlığından bu yana iki ülke arasında büyük bir siyasi ve askeri gerilim kaynağı...

Öyle ki; Keşmir meselesi, Birleşmiş Milletler gündeminde yer almaya devam eden az sayıda “çözülmemiş bölgesel ihtilaf”tan biridir.

Peki; Keşmir nerede, hangi bölgede, hangi ülkeye ait? Keşmir sorunu nedir? Keşmir neden önemli? İşte detaylar...

KEŞMİR NEREDE

Keşmir’in konumu, Güney Asya’nın kuzeybatısında, Himalaya Dağları’nın batı kesiminde yer alır.

Kuzeydoğusunda Çin yer alır. Çin, Keşmir'in doğusundaki Aksai Chin bölgesini kontrol eder.

Batısında Pakistan bulunur. Pakistan, Keşmir’in batı kısmındaki Azad Cammu ve Keşmir ve Gilgit-Baltistan bölgelerini elinde tutar.

Güney ve orta kısmında Hindistan yer alır. Hindistan, Keşmir’in Jammu ve Keşmir ile Ladakh adlı bölgelerini kontrol eder.

KEŞMİR SORUNU NASIL BAŞLADI

Hindistan ile Pakistan arasındaki gerginlikler, iki ülkenin de bağımsızlıklarını kazandığı 1947'de başladı.

İngiliz sömürgesinden kurtulan Hint Yarımadası'nda Pakistan ve Hindistan, iki ayrı ülke olarak Ağustos 1947'de bağımsızlıklarını ilan etti.

Müslüman nüfusun çoğunlukta olduğu bölgeler Pakistan'a, Hinduların yoğun yaşadığı yerler ise Hindistan'a bırakıldı.

İngiltere, 1947'de Hindistan'dan çekilirken, nüfusunun yüzde 90'ı Müslüman olan Keşmir halkı, 1947'de Pakistan'a katılmaktan yana tavır alsa da dönemin prensi Maharaja Hari Singh, Hindistan ile birleşmeye karar verdi. Bu karar, iki ülke arasında büyük sorunlara yol açan Keşmir sorununun başlamasına neden oldu.

Hindistan ile birleşme kararına Müslüman Keşmir halkı karşı çıktı.

Artan protestolar nedeniyle kontrolü kaybeden Maharaja, isyanı bastırmak için Hindistan'dan yardım istedi. Keşmir prensinin yardım talebine olumlu cevap veren Yeni Delhi yönetimi isyanı bastırmak için askerleriyle bölgeyi işgal etti.

Böylece iki ülke arasındaki ilk savaş, bağımsızlıklarından kısa bir süre sonra 22 Ekim 1947'de Keşmir yüzünden başladı.

Hindistan ile Pakistan arasında Keşmir meselesi sebebiyle, 1965, 1971 ve son olarak 1999'da da savaşlar yaşandı.

KEŞMİR'İN ÖNEMİ

Keşmir’in stratejik önemi, hem coğrafi hem de doğal kaynak konumundan kaynaklanır.

Keşmir, Hindistan, Pakistan ve Çin arasında yer alır; bu üç ülke de bölgenin tamamı veya bir kısmı üzerinde hak iddia eder.

Keşmir, Indus Nehir Sistemi’nin kaynağında bulunur. Bu sistem, Pakistan’ın tarımına ve içme suyuna hayat verir.

Hindistan-Pakistan-Çin sınırlarının kesişim noktası olması nedeniyle potansiyel bir nükleer çatışma riski taşır.