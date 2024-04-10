Bitti dedik, asıl şimdi başlıyor! Türkiye için geri döndü; Bayramdan sonra 81 ili saracak

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Nisan ayı Türkiye’ye güneşi de beraberinde getirdi.
Tüm Türkiye Ramazan ayının son haftalarını mevsim normallerinde geçirdi. Ramazan Bayramı’nda ise güneşli günler bizi bekliyor.
Ancak uzmanlardan yeni uyarı geldi. Kabus bitti derken, bayramdan sonra geri dönüyor. Tüm şehirleri etkisi altına alacak.
Türkiye için asıl şimdi başlıyor
Meteoroloji kaynağı Hava Forum, X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla yeni bir Afrika sıcak hava dalgasının ülkemize giriş yapacağını duyurdu.
Paylaşımında, "Bayramdan sonra ülkemize gelmek isteyen bir Afrika sıcak hava dalgası var. Afrika ile müzakere başladı, henüz netlik yok. Takipteyiz." ifadelerine yer verdi.