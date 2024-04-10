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Bitti dedik, asıl şimdi başlıyor! Türkiye için geri döndü; Bayramdan sonra 81 ili saracak

Bitti dedik, asıl şimdi başlıyor! Türkiye için geri döndü; Bayramdan sonra 81 ili saracak Türkiye için kötü senaryo çizildi. 81 il tam rahata erdi derken, beklenmedik bir anda geri dönüyor. Meteoroloji kaynakları tüm vatandaşları uyardı. Bayramdan sonra böyle olacak...