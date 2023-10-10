Bodrum'da felaket başladı! Tüm Türkiye'ye yayılacak..."Böyle giderse kurtuluş yok" Bodrum’un içme suyu ihtiyacının karşılandığı iki barajdan birisi olan Mumcular Barajı’nda su kalmadı. Susuzluk sorununun yakında Türkiye'nin birçok bölgesinde yaşanacağı tahmin ediliyor.

ensonhaber.com İklim krizi, her geçen gün etkisini göstermeye devam ediyor. Özellikle Türkiye, jeopolitik konumunun da etkisiyle iklimin değiştiği bölgelerden birisi. Bu sene yağışlar yok denecek kadar azaldı, barajlar susuz kaldı. Öyle ki, Bodrum'da içme suyu ihtiyacının karşılandığı iki barajdan birisi olan Mumcular Barajı’nda su kalmadı. Baraj kapıları kapatıldı. Su seviyesi "ölü hacim" denilen orana düştü. Suya hasret başlıyor Yaz aylarında İstanbul başta olmak üzere çoğu ilde barajlar dipleri gördü. Susuzluk sorununun yakın zamanda daha da ciddileşeceği öngörülüyor. Su kesintileri yaşanabilme ihtimali, vatandaşları korkutuyor. Yağışsız günlerin devam etmesi halinde, susuz günler kapıda bekliyor.