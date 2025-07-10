Boğaza saplanan balık kılçığı nasıl çıkarılır? İşte en etkili 4 yöntem...

Balık, sağlıklı ve lezzetli bir besin olmasına rağmen tüketimi sırasında bazı riskleri de beraberinde getirebilir.

Bu risklerin başında ise boğaza saplanan balık kılçıkları gelir. Özellikle hamsi, istavrit, mezgit gibi kılçıklı balıklar yenirken dikkat edilmezse, ince ve sivri kılçıkların boğaza takılması sık karşılaşılan bir sorundur.

Bu durum yutkunmada zorluk, boğazda batma hissi, hatta ağrı ve tahriş gibi şikayetlere neden olabilir.

Evde uygulanan bazı yöntemlerle kılçık doğal yollarla çıkarılabilir ya da mideye inmesi sağlanabilir. Ancak bazı durumlarda tıbbi müdahale gerekebilir.

Peki, boğaza kaçan balık kılçığı nasıl çıkarılır? İşte merak edilenler...







1. Yutması Kolay ve Kaygan Yiyecekler Tüketin

Boğaza takılan kılçığın çıkması için muz, haşlanmış pirinç, ekmek içi gibi yumuşak ama yoğun kıvamlı yiyecekleri çiğnemeden yutmak, kılçığın mideye inmesine yardımcı olabilir.

2. Bal ile Yumuşatın

Bir tatlı kaşığı balı yavaşça yutmak, boğazı nemlendirip kılçığın kayarak yer değiştirmesini sağlayabilir.

3. Sirke ile Gargara Yapın

Elma sirkesi ya da üzüm sirkesi ile gargara yapmak, kılçığın yumuşamasına ve tahrişin azalmasına yardımcı olabilir. Ancak bu yöntem sadece yüzeydeki kılçıklar için etkilidir.

4. Zeytinyağı veya Yoğurt Deneyin

Boğazı kayganlaştırmak için bir miktar zeytinyağı ya da yoğun kıvamlı yoğurt tüketmek, kılçığın doğal şekilde mideye inmesini sağlayabilir.