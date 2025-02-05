Boluspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Hüseyin Topuz
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 2. hafta maçında deplasmanda Boluspor'a konuk olacak.
Grupta oynadığı ilk maçta evinde Başakşehir ile 1-1 berabere kalan sarı kırmızılıların 1 puanı bulunuyor.
Öte yandan ev sahibi Boluspor ise grupta oynadığı ilk maçta deplasmanda Eyüpspor'a 1-0 mağlup oldu.
Futbolseverler Boluspor ile Galatasaray arasında oynanacak maçın detaylarını öğrenmek için aramalarını hızlandırdı.
Peki, Boluspor - Galatasaray maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak?
İşte, Boluspor - Galatasaray maçının detayları...
Boluspor - Galatasaray maçı ne zaman?
Boluspor - Galatasaray maçı 6 Şubat Perşembe günü saat 16:00'da oynanacak.
Boluspor - Galatasaray maçı A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.