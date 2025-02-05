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Boluspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Boluspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Boluspor ile Galatasaray arasında oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası maçı için geri sayım başladı. İşte, Boluspor - Galatasaray maçının bilgileri...