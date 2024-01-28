Borç istemek kolaylaştı! Bankaların yeni çözümü: Aramayın, bu özelliği kullanın... Artık sözlü olarak para istemeye gerek kalmayacak. Bankaların hayata geçirdiği yeni özellik sayesinde, mobilden her şey hallolacak.

ensonhaber.com

Annenizden, babanızdan, kardeşinizden veya arkadaşınızdan para istemek için aramanıza gerek kalmayacak.

İhtiyacınız olduğu anda veya borcunuzu tahsil etmek amacıyla sözlü iletişim kurmanız gerekmeyecek.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) ve Bankalararası Kart Merkezi (BKM) ortaklığında bir süredir üzerinde çalışılan proje "Ödeme İste", birçok bankada kullanıma sunulmaya başlıyor.

Mobil talep

Vatandaşlar bu yeni "Ödeme İste" özelliği sayesinde mobil bankacılık uygulamaları üzerinden alacaklı olduğu kişilerden para transferi talebinde bulunabilecek.

Özelliğin kullanım alanları sadece bununla da sınırlı değil.

Düzenli olarak yapılan her türlü ödemenin gecikmesi vb. durumlarda hatırlatıcı görevi görmesi adıyla "Ödeme İste" alıcı tarafından kullanılabilecek.

Ödeme İste nasıl kullanılır

Para göndermesini istediğiniz kişinin IBAN numarası, ismi, istenen tutar ve talep geçerlilik süresi giriliyor.

Ardından para göndermesini istediğiniz kişiye uygulaması bir uyarı bildirimi gönderiyor ve yanıt vermesi isteniyor.

Uyarı bildirimini olumlu olarak yanıtlarsa istenen tutar hesabından gönderiliyor.

Garanti Bankası ile başlayan Ödeme İste furyası Vakıfbank ile devam ederken, İş Bankası da devreye girmiş iken diğer bankaların da uygulamayı sunacağı tahmin ediliyor.