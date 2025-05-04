Boşanma oranının en düşük olduğu ülkeler belli oldu! İşte boşanma oranının sıfıra yakın olduğu o ülke

Haber Merkezi

Günümüzde evliliklerin geleceği, çiftlerin karşılıklı anlayışına ve uyumuna bağlı olsa da, bazı ülkeler dünyaya adeta "boşanmayı unuttuk" mesajı veriyor.

Dünya genelinde evlilikler kimi yerde yıllar süren masallara, kimi yerde ise hızlıca sona eren ilişkilere dönüşürken, bazı ülkeler boşanma oranlarının düşüklüğüyle istisnai bir tablo çiziyor.

Son veriler, Hindistan'dan Malta’ya, Peru’dan İrlanda’ya uzanan bir coğrafyada boşanma oranlarının oldukça düşük seyrettiğini ortaya koyuyor.

Ancak bu durumun perde arkasında yalnızca aşk ya da sadakat yok; toplumsal baskılar, dini kurallar, yasal süreçlerin zorluğu ve kültürel normlar da boşanmayı caydıran önemli unsurlar arasında yer alıyor. Bakın boşanma oranlarının en düşük olduğu ülkeler hangileriymiş…

BU ÜLKELERDE BOŞANMAK NEDİR KİMSE BİLMİYOR

1- Hindistan – 0.01 boşanma / 1.000 kişi

Hindistan, dünyada en düşük boşanma oranına sahip ülke olarak öne çıkıyor. Bu durum, evliliğin kutsallığına olan inanç, ailelerin evliliklerdeki rolü ve boşanmanın sosyal olarak hoş karşılanmaması gibi faktörlerden kaynaklanıyor. Ayrıca, boşanma sürecinin karmaşıklığı ve uzunluğu da çiftleri bu kararı almaktan alıkoyabiliyor.

2- Sri Lanka – 0.15 boşanma / 1.000 kişi

Sri Lanka'da boşanma oranı oldukça düşük. Bu, boşanma yasalarının katılığı ve boşanma sürecinin zorluğundan kaynaklanıyor. Boşanma için kusur ispatı gerekliliği, çiftleri bu yola başvurmaktan caydırabiliyor.

3- Vietnam – 0.2 boşanma / 1.000 kişi

Vietnam'da aile bağlarına verilen önem ve toplumsal normlar, boşanma oranlarının düşük olmasında etkili. Boşanma, sadece çiftleri değil, geniş aileyi de etkileyen bir durum olarak görülüyor.

4- Guatemala – 0.2 boşanma / 1.000 kişi

Guatemala'da boşanma oranı düşük. Bu, evlilik yaşının düşüklüğü ve aile yapısının güçlü olmasından kaynaklanıyor.

5- Saint Vincent ve Grenadinler – 0.4 boşanma / 1.000 kişi

Bu Karayip ülkesinde boşanma oranı düşük. Toplumsal normlar ve aile yapısı, evliliklerin sürdürülmesinde etkili.

6- Peru – 0.5 boşanma / 1.000 kişi

Peru'da aile birliğine verilen önem ve dini inançlar, boşanma oranlarının düşük olmasında etkili.

7- Güney Afrika – 0.6 boşanma / 1.000 kişi

Güney Afrika'da boşanma oranı düşük. Bu, evliliklerin geç yaşta yapılması ve evlilik sayısındaki genel düşüşle ilişkilendiriliyor.

8- Malta – 0.7 boşanma / 1.000 kişi

Malta, Avrupa'da en düşük boşanma oranına sahip ülkelerden biri. Boşanma yasalarının katılığı ve boşanma sürecinin uzunluğu, çiftleri bu kararı almaktan alıkoyabiliyor.

9- İrlanda – 0.7 boşanma / 1.000 kişi

İrlanda'da boşanma oranı düşük. Bu, Katolik inancının güçlü etkisi ve boşanmanın sosyal olarak hoş karşılanmamasıyla ilişkilendiriliyor.

10- Katar – 0.7 boşanma / 1.000 kişi

Katar'da boşanma oranı düşük. Ancak son yıllarda artış gözlemleniyor. Boşanma sürecinin karmaşıklığı ve dini faktörler, boşanma oranlarını etkileyen unsurlar arasında.