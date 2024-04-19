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Böyle annelik olmaz demeyin! Anne zürafa şoke etti: Vura vura öldürdü ama...

Böyle annelik olmaz demeyin! Anne zürafa şoke etti: Vura vura öldürdü ama... Anne zürafanın yavrusunu feci şekilde öldürdüğü görüntüler sosyal medyada dolaşıma girerken, izleyenler ise anlamlandıramadı. Annelik iç güdüsüyle hareket eden zürafanın geçerli bir sebebi vardı.