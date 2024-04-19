ensonhaber.com
Afrika bölgesinde kaydedildiği tahmin edilen video, hayvanlar aleminin gerçek yüzünü gösterdi.
Görüntülerde, anne zürafa kimsenin beklemediği bir davranış sergiliyor.
Yavrusunun suya girdiği anda darbetmeye başlayan zürafa, aslında koruma iç güdüsüyle hareket ediyordu.
Ancak ölüme sebep oldu.
Canına kıydı
Tekmelere dayanamayan yavru zürafa, telef oldu.
İzleyiciler ise o anları anlamaya çalışırken kimisi suyun içindeki timsahtan korumaya çalıştığı yönünde yorum yaptı.
İşte o görüntüler...