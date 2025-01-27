Boyun ağrısına çare A101’de! Boyun masaj aleti getiriyor; A101 30 Ocak Aktüel Ürünler

Haber Merkezi

30 Ocak Perşembe günü A101 mağazalarında satışa sunulacak yeni aktüel katalog, birbirinden cazip ürünlerle dikkat çekiyor.

Bu hafta “Aldın Aldın” kampanyasında ev ihtiyaçlarından teknolojiye kadar geniş bir ürün yelpazesi yer alıyor.

Özellikle büyük ilgi görmesi beklenen Su Sebili, Akıllı Tartı, Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi, Singer Dikiş Makinesi ve 125 cc Benzinli Motosiklet, A101’in raflarını süsleyecek.

Teknoloji severler için çeşitli elektronik ürünler, evde pratik çözümler sunan mutfak gereçleri ve çok daha fazlası A101 mağazalarında sizleri bekliyor.

Ürünlerin sınırlı stoklarla satışta olacağını unutmayın!

İşte A101 30 Ocak aktüel katalog: